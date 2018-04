Kerteminde: Børns Voksenvenner har for nylig fået en lokalafdeling for Kerteminde Kommune, og nu vil man gerne præsentere foretagendet. Derfor inviteres alle interesserede forældre, eventuelt kommende voksenvenner og andre til møde.

Det foregår onsdag 25. april kl. 19.30 i Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1 i Kerteminde. Her vil man blandt andre kunne møde Marie Reinwaldt, som er frivillig voksenven. Hun bor i Odense og henvendte sig til foreningen "Børns Voksenvenner" i Odense for tre år siden, fordi hun gerne ville være frivillig voksenven. Nu har hun været ven med Olivia i tre år. Marie kommer og fortæller om, hvor berigende det er for hende at være voksenven. Olivia fortæller på en lille video om, hvorfor hun er glad for at have Marie som voksenven.

Bodil Wang fra foreningen Børns Voksenvenner i Kerteminde Kommune fortæller om, hvordan man kan blive voksenven, hvordan man kan blive familieven, hvordan man som forælder kan få en voksenven til sit barn, med mere. /EXP