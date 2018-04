Odense: Han kunne ikke vise noget kørekort. Han kunne til gengæld vise en alkoholpromille over det tilladte.

Derfor blev en 31-årig mand fra Odense fredag aften sigtet for spirituskørsel og for at køre bil uden gyldigt kørekort, da en patrulje fra Fyns Politi havde standset ham i en rutinekontrol på Ejbygade.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

Betjentene var blevet opmærksomme på manden, fordi han kørte usikkert i sin bil og to gange kørte ignorerede et rødt lys, Så foruden sigtelser for spirituskørsel og manglende førerret er manden også blevet sigtet for at køre for rødt.