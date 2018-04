Nordfyn: Selv om antallet af indsamlere til Hjerteforeningens Landsindsamling på Nordfyn aldrig har været gevaldig stort, er det større i år end længe. For i kontrast til 10 tilmeldte personer til at stemme dørklokker sidste år er der nu 35 tilmeldte.

- Jeg ved ikke helt, hvad der gør det. Men måske er det gået op for folk, at der er landsindsamling til andet end Kræftens Bekæmpelse, fortæller Bruno Staffensen, formand i Hjerteforeningen Nordfyn.

De kan dog stadig bruge flere indsamlere, så hvis du har to til tre timer tilovers søndag den 22. april, kan du blot møde op klokken 10 ved et af startstederne. Det er Medborgerhuset i Bogense, Borgerhuset i Søndersø og Kuplen på Otterup Bibliotek.

- Indsamlingen er for at gavne forskningen i hjerte-kar-sygdomme. Det er vigtigt at bakke op om den her landsindsamling. Hvis ikke man kommer som indsamler, så kan man da i hvert fald give en god skilling, når vi ringer på døren. Det ville da være fint, siger Bruno Staffensen.