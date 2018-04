Loddenhøj ved Munkebo Bakke er søndag i fokus, når der landet over er Fortidsmindedag. I år har Østfyns Museer valgt at sætte fokus på bronzealderens kulturlandskab omkring Kerteminde Fjord.

Munkebo: De færreste tænker nok over det, når de står der på toppen af Munkebo Bakke i udsigtstårnet og skuer ud over fjorden.

Udsigtstårnet, som du kravler op i, når du gerne vil betragte det smukke landskab, er faktisk placeret oven på Loddenhøj, som er en fredet gravhøj fra bronzealderen. Højen er bygget for omkring 3500 år siden, og søndag den 22. april klokken 11 kommer den til at spille en central rolle, for her er det Fortidsmindedag, hvor Østfyns Museer sætter fokus på bronzealderens kulturlandskab omkring Kerteminde Fjord.

Fortidsmindedagen er en landsdækkende begivenhed. På den ønsker Slot- og Kulturstyrelsen sammen med landets arkæologiske museer atter engang at sætte rammerne for en dag i fortidsmindernes tegn.

Danmarks fredede fortidsminder rummer med oldtidens gravhøje, mystiske kultanlæg, middelalderlige borgbanke og senere tiders broer og vejdæmninger et væld af spændende fortællinger, der kan opleves direkte på stederne.

Sidste år tog arkæolog Malene Refshauge Beck omkring 70 mennesker under sin vinge og fortalte dem om Lars Jens' Høj, som er en rundhøj. Her kunne arkæologen fortælle om stormanden, der blev begravet i højen og om en periode i Danmarks oldtid, hvor handel og håndværk af høj kvalitet blomstrede.

Søndag den 22. april vil hun fortælle om Loddenhøj. Hele vejen rundt om fjorden har der faktisk være forskellige gravhøje, men de fleste er forsvundet i dag.

- Loddenhøj har også tidligere haft selskab af endnu en gravhøj, fortæller Malene Beck og forklarer, at der har udspillet sig et forskellige handlinger, hvor man blandt andet har tilberedt mad i kogegruber - et hul i jorden der fungerer som en ovn, hvori man har tilberedt mad.

Arkæologen regner med, at hendes fortælling ved foden af Loddenhøj kommer til at tage omkring en times tid.

- Det afhænger jo også af hvor spørgelystne, folk er, smiler hun.