Speedway: Peter Kildemand (på et wildcard uddelt af landstræner Hans Nielsen) og Hans Andersen er de to fynske speedwaykørere, der er videre i kampen om at få adgang til VM-grandprixserien 2019, hvor Danmark i den sæson, som begynder i næste måned, kun har Nicki Pedersen med som fast deltager på et permanent wildcard.

Fredag aften blev den danske kvalifikation kørt i Holsted, og det er derfra, at Peter Kildemand og Hans Andersen er videre til den internationale semifinalerunde sammen med aftenens vinder, Niels-Kristian Iversen, samt Mikkel Michelsen, Michael Jepsen Jensen og Kenneth Bjerre.

Den store grandprixchallenge-finale om tre pladser i VM-serien næste år bliver kørt 28. juli i tyske Landshut.

Løbet i Holsted gjaldt også adgang til den lidt mindre prestigefyldte EM-serie på fire løb. Her er Hans Andersen, Peter Kildemand og en skadet Anders Thomsen (på et wildcard) med videre til semifinalerunden som de fynske navne sammen med Michael Jepsen Jensen, Andreas Lyager og Mikkel Michelsen.

Det lykkedes ikke for Team Fjelsted-stortalentet - og U21-kører - Frederik Jakobsen at kvalificere sig videre fra Holsted.

Dette års VM-grandprixserie indledes i den polske hovedstad, Warszawa, lørdag den 12. maj - altså med den tredobbelte fynske verdensmester, Nicki Pedersen, som eneste fast dansk deltager. Niels-Kristian Iversen, der er reserve til serien, er imidlertid sikret mindst de to første grandprixer på grund af skader i feltet.

Det eneste grandprix på dansk grund i 2018 køres i Horsens, lørdag den 30. juni.