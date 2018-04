En 55-årig mand er blevet sigtet for at have bragt andres liv i fare og for kvalificeret vold, efter at han ifølge Østjyllands Politi fredag aften skød mod en 17-årig dreng, der kørte på knallert.

Offeret blev ramt i benet af et hagl affyret fra et jagtgevær. Episoden fandt sted på Onstedvej i Solbjerg ved Aarhus klokken 20.36.

Den 17-årige blev efterfølgende bragt til skadestuen for at blive behandlet.

Om baggrunden for skyderiet fortæller vagtchef Per Bennekov:

- Manden var træt af, at der kørte knallerter omkring hans hus.

Den sigtede bliver lørdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.