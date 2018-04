børn

Børn elsker at komme ud. Det betyder også, at de sjældent er syge, har jeg oplevet. Dagplejer Lonny Oversø

Fredag kunne de hejse det blå "Spring ud-flag" som bevis på, at de sørger for, at deres til sammen 12 - og sommetider 15 børn - kommer igennem de 18 grundbevægelser.

- Vi sætter fokus på tre grundlege hver måned, siger Helle Stærmose, der forklarer, at børnene skal igennem alle 18 grundbevægelser på et år.

Det kan forældrene tale med om. Cecilie Larsen, mor til Oliver på knap tre år, og Michelle Jensen, mor til Elliot på to et halvt år, er blandt de mange forældre i Lonny Oversøs solfyldte have, hvor det nye flag skal hejses.

- Det er fantastisk. Også at børnene mødes på kryds og tværs, når de tre dagplejere er ude, siger Cecilie Larsen.

Michelle Jensen kan fortælle, at hendes Elliot er blevet så optaget af at samle skrald, som han for nylig gjorde med dagplejen, at han af sig selv nu samler op, når de går tur på stranden.