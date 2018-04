Kjell Laursen Kjell Leslie August Laursen er formand for Borgerforeningen. Derudover er han administrerende direktør for sin virksomhed Scandi Color Reklamebureau.Han er født i 1949 i Viborg, men kort tid inden han begyndte i 1. klasse, flyttede han og familien til Brøndbyvester.



Han har været gift med Ulla Coco Jensen i 48 år. Sammen har de to døtre på henholdsvis 46 og 42 år og to børnebørn.



Det var i 2003, at Kjell og Ulla besluttede sig at flytte fra Skovshoved til Svendborg, hvor han kort tid efter blev en del af og senere hen formand for foreningen "Svendborg Borgerforening af 5. juni 2003".



På næste generalforsamling træder han tilbage fra posten og vil det næste års tid fortsætte som næstformand, inden han træder helt ud af bestyrelsen. Ny formand for Borgerforeningen bliver den nuværende næstformand Christian Ulrich, afdelingsdirektør i Sydbank i Svendborg.

Borgerforeningen Borgerforeningen er oprindeligt opført i 1884 og har gennem de mange år været byens gamle forsamlingshus.Men allerede fra 1950'erne blev der arbejdet på at få huset renoveret - dog uden held.



I starten af 00'erne gik en række borgere sammen og stiftede foreningen Svendborg Borgerforening 5. juni 2003 med målet om at skaffe penge til at omdanne Borgerforeningen til kulturhus. Det lykkedes foreningen at skaffe finansiering til projektet, der havde en samlet pris på cirka 37 millioner kroner. Blandt bidragsyderne var et antal små og mellemstore lokale sponsorer, Svendborg Kommune, Lokale og Anlægsfonden samt A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.



Det var den 31. juni 2010, at Kulturhus Svendborg Borgerforeningen, som vi kender den i dag, blev indviet. Det er den erhvervsdrivende forening, Borgerforeningen - Kulturhus Svendborg, der ejer og driver huset med et driftstilskud fra Svendborg Kommune.



Huset bliver brugt til alle slags formål - heriblandt koncerter, møder, undervisning, private arrangementer m.m. I 2017 var der i alt 547 arrangementer i Borgerforeningen.



Kilde: Borgerforeningen