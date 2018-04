Odense: Det er ikke længe siden, han har fået sit kørekort, men allerede nu har en 18-årig mand fra Odense fået en sigtelse for at køre under påvirkning af euforiserende stoffer.

Manden blev standset ved et rutinetjek på Risingsvej klokken 00.10 natten til lørdag, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

Da den unge mands pust i et narkometer gav et positivt resultat, fik han besked på at lade sin bil stå, og han blev i stedet taget med af politipatruljen for at få taget en blodprøve, der kunne vise, hvad han havde indtaget.