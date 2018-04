De stjålne stole var forsikret for 350.000 kroner, men det lykkedes Fyns Politi at finde stolene i forbindelse med en ransagning i juni 2016.

Glæden ved at få de to stole tilbage varede dog ikke længe, for en nat i begyndelsen af november samme år trængte to hætteklædte mænd ind på Falsled Kro og forsøgte at stjæle stolene.

Flere tjenere forsøgte at standse mændene, som brugte en af stolene til at slå ud efter en af tjenerne. Derved brækkede benene af stolen. Det lykkedes mændene at slippe af sted med den anden stol, men den blev senere fundet smadret.