Aalborg missede fredag en mulighed for at vinde DM-guld, men spillerne fik ros trods nederlaget til Herning.

Et sted i Aalborg ligger et parti af de guldhjelme, som danske ishockeymestre obligatorisk iklæder sig, når mesterskabet er hjemme.

Guldhjelmene kunne være taget i brug fredag aften i Aalborg, men foran 5000 tilskuere på hjemmebane tabte Aalborg Pirates med 2-3 til Herning Blue Fox i den fjerde DM-finale.

Selv om en eventuel nordjysk guldfest er i aflysningsfare og i første omgang minimum er udskudt til søndag, fik Aalborg-spillerne trænerros efter fredagens finalenederlag.

Det siger backen Jeppe Holmberg til Nordjyske.

- Vi fik faktisk stadig en god del ros, for vi har jo også leveret en virkelig stærk serie indtil nu, og vi var faktisk også tæt på at komme tilbage (i fredagens kamp, red.).

- Vi havde nogle chancer, der nærmest dansede på målstregen i de sidste minutter. Og jeg kan love dig for, at jeg også kan holde en fest søndag, hvis det skulle lykkes at blive mestre der, siger Jeppe Holmberg.

Aalborg fører finaleserien med 3-1 og har dermed fortsat tre matchbolde til at sikre klubbens første DM-titel siden 1981.

I Herning-lejren er man glade for i første omgang at have undgået at være statister i en guldfest.

- At skulle gå på sommerferie efter 0-4 i kampe havde ikke været til at bære. Nu fik vi endelig vist det spil, som vi kan.

- De kan tage deres DM-T-shirts og gemme dem lagt væk, siger Herning-spilleren Lasse Lassen til Herning Folkeblad.

Aalborg kan vinde mesterskabet med en sejr søndag i Herning. Den femte DM-finale begynder søndag klokken 15.