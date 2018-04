Øresundsbroen er lørdag formiddag blevet spærret i begge retninger på grund af en bilbrand i tunnelen. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Bilen er kort efter klokken 10 ved at blive fjernet. Der er ingen tilskadekomne, og forbindelsen forventes ifølge politiet at blive åbnet for trafik inden for kort tid.

I retning mod Sverige ledes trafikken fra ved afkørsel 16 "Lufthavn Ø", oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.