Svendborg: Tre gange inden for godt halvanden time måtte politiet i Svendborg natten til lørdag bede en bilist eller knallertkører om at lade sit køretøj stå og i stedet sætte sig ind i en patruljevogn.

Klokken 01.18 blev en 19-årig mand fra Svendborg standset ved en rutinekontrol på Møllemarksvej i Svendborg. Da betjentene testede mandens udånding i et narkometer, viste det positivt resultat, og patruljen tog derfor manden med til læge for at taget en blodprøve, der kunne vise, hvilket stof han havde indtaget.

En god time senere, klokken 02.25, blev en 23-årig mand fra Ringe standset ved en rutinekontrol på Odensevej i Svendborg. Manden blev bedt om at puste i et alkometer, og resultatet indikerede, at manden ikke burde sidde bag rattet i en bil. Han blev derfor også kørt til en læge for at få taget en blodprøve, der skulle fastslå hans nøjagtige promille.

Køreturen endte på samme måde for en 24-årig mand fra Svendborg, som blev stoppet af en politipatrulje på Belvedere. Da mandens ånde havde passeret alkometeret, blev han bedt om at parkere sin knallert og i stedet sætte sig ind i patruljens vogn. Ifølge vagtchefen hos Fyns Politi viste det sig, at manden heller ikke havde nogen forsikring på sin knallert.