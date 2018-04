Svendborg: Det er intet mindre end en sveddampende cubansk funkmaskine, der lægger til kaj på Arne B i Vestergade, når musikforeningen Giant Steps inviterer til dansekoncert torsdag en 26. april.

På scenen står funkbandet Eliel Lazo and The Cuban Funk Machine, der kommer til byen med så meget energi, an det er umuligt at sidde stille. Den herboende Eliel Lazo kom til Danmark for 10 år siden for at spille med DR's Big Band, og han har boet her siden og blandt andre spillet med danske navne som Savage Rose, Mikkel Nordsø, Hanne Boel og Bobo Moreno samt store udenlandske navne som Herbie Hancock og Wayne Shorter.

Han står på scene på Arne B torsdag klokken 20 med et syv mand stort orkester. (gru)