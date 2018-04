Manchester Citys manager, Josep Guardiola, vil have sine spillere til at bevare koncentrationen i sæsonens sidste fem ligakampe, selv om der reelt ikke er noget på spil.

I sidste weekend sikrede klubben sig det engelske mesterskab, og derfor vil det være naturligt, at holdet går ned i kadence, siger Guardiola.

For at forhindre det har han sat et nyt mål for resten af sæsonen: Chelseas pointrekord fra 2004/05-sæsonen på 95 point skal overgås.

- Tidligere i min karriere har jeg vundet mesterskaber med Barcelona og Bayern München med fem, seks og syv spillerunder tilbage, og i den resterende del af sæsonen var vi ikke gode.

- Dengang forsøgte jeg at sige til spillerne, at de skulle blive ved med at præstere, men det var de ikke i stand til.

- Der er nødt til at være et mål, når man spiller. Nu har vi indfriet målet, som var at vinde mesterskabet, så hvorfor skulle spillerne kæmpe videre? Nu må vi gå efter at score så mange mål som muligt og slå pointrekorden. Det er et godt fokus, siger Guardiola.

Før de sidste fem kampe har Manchester City 87 point og skal altså bruge ni point for at overgå Chelseas rekord.

Da mesterskabet allerede er sikret, ville søndagens ligakamp mod Swansea være en oplagt kamp for Guardiola til at teste unge spillere og bruge flere reservespillere.

Men da søndagens modstander kæmper hårdt for at undgå nedrykning, vil manageren af respekt for bundholdenes kamp om at blive i Premier League ikke stille med et reservepræget hold.

- Vi kommer til at stille med det stærkest mulige hold, siger Guardiola.

Da Manchester City er ude af FA Cuppen og Champions League, resterer kun de fem ligakampe for Guardiola og Manchester City. En stor del af klubbens spillere må dog formodes at skulle spille VM i Rusland efter klubsæsonen.