Biblen er pakket væk, og der er ingen fadervor, når 194 unge konfirmeres 5. maj på Sankt Annæ Gymnasium.

De har fravalgt både den kristne konfirmation og nonfirmation til fordel for en såkaldt humanistisk konfirmation.

Som forberedelse snakker de unge om etik og identitet, og ved konfirmationsceremonien modtager de menneskerettighederne i stedet for en bibel.