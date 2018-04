De danskere, der har benyttet sig af at stemme til X-Factor, set folketingsdebatter eller købt billetter via deres mobiltelefon, kan uden at vide det have sendt oplysninger videre til globale it-selskaber.

Det viser en gennemgang af datatrafik fra en mobiltelefon, som er foretaget af Filip Wallberg, der er lektor i journalistik på Syddansk Universitet.

Han fortæller i Jyllands-Posten, at de omtalte offentlige apps leverer data til blandt andet Google og Facebook via digitale analyseværktøjer.

Det betyder, at it-selskaberne får viden om brugerne, som kan bruges i kommerciel sammenhæng, men også kan bruges til at tegne en profil af den pågældende.

Undersøgelsen er foretaget kort før en ny persondataforordning træder i kraft med nye, skrappe krav til, hvordan man skal omgås persondata som disse.

- Man skal som dataansvarlig for personoplysninger sikre sig, at de ikke bliver videregivet.

- Og med den kommende persondataforordning er der i hvert fald ingen tvivl om, at det her ville være et brud på reglerne.

Både hos DR, Folketinget og DSB forlyder det, at man ikke var bevidst om, at der blev indsamlet data om brugerne, som ikke burde deles med andre.

Derfor har man eller vil man ændre de pågældende apps og lukke for datastrømmen til it-giganterne.

Filip Wallberg fortæller, at også mange private selskaber benytter sig af de problematiske værktøjer.

- Der er brugerne nok også opmærksomme på, at de bliver opfattet som kunder.

- Spørgsmålet er, om de også er det, når de er i kontakt med Folketinget eller DSB via en app, siger han til Jyllands-Posten.