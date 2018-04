Kan man forlange af byens borgere, der har hjemmehjælp, at de selv køber en robotstøvsuger, hvis de vil have støvsuget hjemmet? Det skal Ældre- og Handicapudvalget diskutere på tirsdag. Som det er nu, ejer og vedligeholder Odense Kommune omkring 6000 robotstøvsugere.

En regning på mellem 4000 og 6000 kroner lander hos ældre og svage borgere, der får gjort rent af hjemmeplejen i Odense Kommune, hvis Ældre- og Handicapudvalget på tirsdag beslutter, at robotstøvsugere ikke længere er et arbejdsredskab, men i stedet er noget, man kan forvente at have i huset. Hidtil har hjemmeplejen forventet, at borgerne havde en almindelig støvsuger, men i takt med, at robotstøvsugere bliver bedre og bedre og mere og mere almindelige, bruger hjemmeplejen i stigende omfang robotstøvsugere i rengøringen hjemme hos folk. Disse robotstøvsugere er ejet og vedligeholdt af kommunen, der har omkring 6000 stående rundt omkring i folks hjem. Men er en robotstøvsuger noget, som ældre borgere må forventes at investere i, hvis de vil have gjort rent af kommunens hjemmepleje, eller er de at betragte som et arbejdsredskab? Det spørgsmål skal Ældre- og Handicapudvalget diskutere på udvalgets næste møde, hvor politikerne også skal beslutte, om det i fremtiden skal være hjemmeplejen, der stiller med en robotstøvsuger, eller om man som noget nyt kan forlange, at de ældre, svækkede borgere selv investerer i en robotstøvsuger.

En million at spare

Kommunen kan spare cirka en million kroner om året, hvis udvalget vælger, at det skal være borgeren selv, der ejer robotten, mens Forvaltningsudvalget, der tæller repræsentanter fra medarbejderne, udtrykker bekymring i et høringssvar. Her skriver man blandt andet, at det vil give anledning til konflikter mellem medarbejderne fra kommunen og borgere og pårørende, hvis borgeren fremover selv skal stille en robotstøvsuger til rådighed. Forvaltningsudvalget bemærker også, at en konsekvens kan være, at robotstøvsugerne bliver af svingende kvalitet. Handicaprådet og Ældrerådet er også skeptiske. Begge er inde på, at udgiften kan blive et stort problem for mange borgere. Udvalget drøftede indledningsvis spørgsmålet ved sidste møde i slutningen af marts, men rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen, Søren Windell (K), ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig om sagen, før den er behandlet færdig i udvalget. Det sker på det kommende møde i næste uge. Heller ikke Socialdemokraternes Kasper Ejlertsen vil sige noget om sagen, inden den har været på dagsordenen endnu en gang.

Ny afgørelse i Ankestyrelsen