Torsdag var huset fyldt med 12 glade Stige-drenge, der kom for at blive undervist i bæredygtighed og genbrug.

Undervisning i halmhuset Halmhuset tilbyder undervisning i bæredygtighed for 5. og 6. klasse.Undervisningen er en kombination af teori og praksis. Der tilbydes undervisning inden for fire emner: 1. Mad og selvforsyning. 2. Tøj, produktion og forbrug 3. Plastik og havmiljøet. 4. Genbrug og upcycling (at give værdi til gammelt skrald). Halmhuset er bygget på I. Vilhelm Werners Plads i Odense i 2015 med penge fra Fra Gade til Bys pulje til midlertidige aktiviteter samt støtte fra private sponsorer. Huset er bæredygtigt og delvist komposterbart. Væggene er lavet af halm, pudset op med ler. Ydersiden er beklædt med rullegræs, og den sydvendte side har en drivhusfacade med vinduer, som Odense Renovation har fundet til projektet. Det varmes op af kompostvarme.

- Jeg synes, det er fantastisk, at huset har fået nyt liv på den her måde. Der var flere muligheder i spil, men den her er god, fordi vi nu giver den næste generationen muligheden for at høre noget om bæredygtighed og lære af huset. Det er jo dem, der er fremtiden, bemærker Anders Michelsen.

Og han fik ret. Løsningen blev, at huset blev et læredygtigt klasse- og mødelokale.

Initiativtagerne har hele tiden været klar over, at placeringen midt i byen var midlertidig, men idémand og byggeleder af huset, Anders Michelsen, har også hele tiden tænkt, at en løsning nok skulle åbenbare sig, inden husets tid randt ud.

Halmhuset blev flyttet fra I. Vilhelm Werners Plads for at gøre plads til de nye bygninger på det gamle Thomas B Thrige Gade-område, og længe svævede det hen i det uvisse, hvad der skulle ske med huset, som er bygget af frivillige fra Odense Fødevarefællesskab i 2015.

Lærer John Kok fra Stige Skole er imponeret over den undervisning, folkene fra halmhuset har fået strikket sammen.

- Alt er så dejligt konkret for eleverne her. Samtidig med at de lærer om bæredygtighed, kan man vise tingene direkte i huset, og de lærer at affaldssortere for eksempel. Det er jo faktisk det eksemplariske læringsprincip, der er i anvendelse her. Bæredygtighed er et vigtigt emne for børnene, siger John Kok.

Han glæder sig over, at ungdomsskolen har sendt tilbuddet ud til folkeskolerne i kommunen, og han vil anbefale sine kollegaer at tage på tur til halmhuset.

Også eleverne i specialklassen sender deres varme anbefalinger til andre elever i 5. og 6. årgang, der vil lære noget om bæredygtighed.

Som Waldemar Hesby Tume på 12 siger:

- Det er så dejligt at komme lidt væk fra skolen - man lærer noget nyt hver gang. Nu ved jeg, at man skal genbruge, så man ikke ødelægger naturen. Og at man skal give ilt til bålet. Man lærer mere, når man kan se det selv og bruge hænderne.