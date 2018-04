Det røde lyntog er første generation fra 1935 og består af to motorvogne og en mellemvogn. Det har ikke været at se på jernbanemuseet siden 2000. Men nu er det altså tilbage, og ved særlige lejligheder bliver det muligt for museets gæster at komme ind i det røde lyntog. Så snart tiderne ligger fast, vil de fremgå af museets hjemmeside og dets Facebook-side.

Det var starten på en trafikal revolution, da de røde lyntog kom på sporene første gang 14. maj 1935. Samme dag blev Lillebæltsbroen indviet og erstattede den tidligere færgefart mellem Fyn og Jylland. Kombinationen af røde lyntog og Lillebæltsbroen gjorde, at rejsetiden mellem København og Aarhus blev forkortet fra syv timer til fire og en halv time.

Lyntogene skulle afløse dampeksprestogene og føre Danmark ind i moderne tider. Historien begyndte på et pressemøde den 31. oktober 1933, hvor DSBs Generaldirektør Peter Knutzen præsenterede en to-års plan, der skulle reformere landets togdrift ved at indsætte nye dieselelektriske højhastighedstog mellem landsdelene. De nye tog skulle køre med en hastighed på dengang svimlende 120 km/t. DSB indledte forhandlinger med Frichs A/S i Åbyhøj om den nye togtype. De første tegninger var inspireret af det tyske tog kaldet "Fliegender Hamburger".

I 1935 leverede Frichs A/S fire togsæt, men det viste sig hurtigt at være for lidt, for lyntogene var en stor succes. Allerede i 1938 blev der leveret yderligere fire togsæt. Ikke kun rejsetidsmæssigt men også, når det gjaldt komfort, var lyntogene en revolution. De rejsende kunne nu blive siddende i det samme tog hele vejen mellem København og Århus. Lyntogene blev ført hele vejen, så man ikke længere skulle skifte tog både ved Storebælt og Lillebælt - og samtidig indgå i gevaldige kapløb om de bedste pladser. Desuden stoppede togene ved langt færre stationer end tidligere.