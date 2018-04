Tre af Odenses kvindelige præster har sat sig for at fejre dagen, hvor folkekirken fik ordineret sine første kvindelige præster. Det skete nemlig i Odense Domkirke.

Den 28. april 1948 fik folkekirken ordineret sine første kvindelige præster. Det skete i Odense Domkirke, hvor biskop Hans L. Øllgaard ordinerede tre styks kvinder, for ingen andre end ham ville gøre det.

Det betyder, at det i år er 70 år siden, at man første gang kunne møde en kvindelig præst i Danmark, og det jubilæum skal fejres med et foredrag i Odense Domkirke på selve årsdagen.

Tre af Fyns kvindelige præster - Sigrid Hougaard fra Fredens Kirke og Gabriella Dahm fra Hjallese Kirke samt Anne Marie Krogh Kristensen fra Nørre Aaby Kirke i Nørre Aaby - har lagt et program, som sætter kvinderne på dagsordenen i det årti, hvor kvinderne har overhalet antallet af mandlige præster.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Danmarks Radio i forbindelse med kvindernes internationale kampdag, er den kirkebogsførende sognepræst en kvinde i 1.112 ud af Danmarks 2.164 sogne. Og samme undersøgelse viser også, at kvindelige præster er fordelt ligeligt ud over hele landet.

Sådan var det ikke for 70 år siden. Da Hans L. Øllgaard ordinerede de kvindelige præster var det med en tale om, at påskeevangeliet først var blevet forkyndt for de kvinder, der kom ud til Jesus' grav, og han mindede om, at de dermed var de første vidner til Jesus' opstandelse. Men kampen mod kvindelige præster var ikke slut. Indre Mission kæmpede fortsat imod.

- I dag anser vi det for naturligt, at begge køn kan trække i præstekjolen, men der var folk, der måtte slås for sagen. Det skal vi huske, og derfor synes jeg, at 70-årsdagen er værd at markere, siger Gabriella Dahm.

I forbindelse med fejringen er landets tre kvindelige biskopper samlet i Odense for at tale om, hvordan kvinders adgang til embedet har præget forholdet mellem kirke og samfund. Foruden Fyns Stifts egen biskop Tine Lindhardt er det biskop Marianne Christiansen fra Haderslev Stift, og biskop Marianne Gaarden fra Lolland-Falster Stift.

Arrangementet begynder klokken 9:30 og slutter klokken 13. Tilmelding er ikke nødvendig.