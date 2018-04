En lille del af Natkirkens hjemløse menighed har fundet sammen i Dalum Klosterkirke, hvor de hver fredag mediterer i en halv time. Mens de håber, at domprovsten snart finder en vikar, så de kan få lov at vende "hjem".

Billarmen fra E20 har lagt sig som en konstant summen, mens forårets spæde grønne grene og kåde fugle kæmper om opmærksomheden bag det åbne vindue. Verden bevæger sig i sin sædvanlige puls uden for Dalum Klosterkirkes tykke mure, mens stilheden råder inde bag dem. Fem kvinder er mødt op til kristen meditation, som de plejede at være stille sammen i Odense Natkirke. De er i en slags eksil. Efter at være mødt op til en lukket kirkeport i Odense Domkirke en fredag aften for godt en måned siden, har en anden dør åbnet sig for dem i den lille katolske klosterkirke nogle kilometer væk fra centrum. Her møder de den rummelighed og ro, som de for tiden ikke kan få lov at finde i domkirkens krypt. Plus en kildende duft af røgelse og alle de blomster, nonnerne har placeret for fødderne af Jesus og Jomfru Maria. Natkirke Siden 2004 har der været natkirke i Odense Domkirke. Kirken blev begyndt af kirkens daværende sognepræst Anne Reiter, men siden har der været knyttet en række forskellige præster til, heriblandt en del vikarer. Natkirken har hele tiden været drevet af en række frivillige.Natkirken har siden sin åbning haft åben fra 19-23 (eller 24) hver fredag. I 2007-2008 var kirken lukket ned i en periode.



I marts i år blev det med kort varsel meddelt, at Natkirken blev lukket ned i tre måneder. Samtidig valgte domkirkens ledelse at lukke natkirkens facebook-side - den er imidlertid reetableret af menighedens frivillige.



Af domkirkens hjemmeside fremgår, at Natkirken er lukket tre måneder - marts, april og maj - men at man i perioden kan meditere i Dalum Klosterkirke.



Af hjemmesiden fremgår også, at der hver den første fredag i måneden er andagt med taizésang. Taizé er en mediativ gudstjeneste med særlige sange og læsninger. Den forestås af foreningen Taizéodense, som siden 2008 har været tilknyttet Natkirken. To frivillige står på skift for meditationen, og i aften er det Annemarie Johansson Bethell, der siden 2010 har været frivillig i Odense Natkirke. Hun har sat sig på første række og indleder meditationen med en tekst om den engelske katolske præst John Main, som i 1975 grundlagde denne måde at søge stilhed på, inden hun fremsiger en bøn. Så giver hun deltagerne et mantra, som de skal sige inde i sig selv undervejs i meditationen, og trykker på ghettoblasterens startknap. Kvinderne sidder afslappede men ranke med hovederne højt og lukkede øjne. Snart fylder en kristen gospelmusik rummet. “ - Det er et rigtigt hyggeligt kirkerum, som vi er taknemmelige for at låne, og det fungerer godt for os, men det kan ikke foregå på samme måde som i krypten, der er lavloftet og mørk. I den sidder vi i rundkreds i to cirkler. Det giver noget at sidde med ansigtet mod hinanden frem for at sidde bag hinandens ryg. Det minder om en almindelig gudstjeneste. Jeg ville aldrig kunne lave kristen meditation i selve domkirkens kirkerum. [i]Annemarie Johansson Bethell, leder af den kristne meditation denne fredag og frivillig i Odense Natkirke siden 2010[/i]

Det inkluderende rum

På anden række - lige bag Annemarie Johansson Bethell - sidder Anne Samuelsen, der begyndte at komme i Odense Natkirke for knap to år siden. - Jeg betragter mig som kulturkristen men blev nysgerrig på natkirkens koncept, og da jeg kom, følte jeg mig virkelig velkommen, siger hun. Hun kunne lide at tilbringe nogle af fredag aftens timer med meditation i krypten efterfulgt af et kulturelt indslag med for eksempel teaterstykke eller oplæg ved en kunstner, der arbejdede med religiøs kunst. - Når man kender folkekirken med dens højmesse og ordfyldte bønner, var det rart at kunne komme i et rum, hvor man sammen med andre kunne fordybe sig i stilhed og komme i kontakt med et guddommelige. Den største glæde var at opleve kirken som et utroligt inkluderende rum, for i udgangspunktet var vi meget forskellige, når det kom til både sociale og uddannelsesmæssige forhold, og - er det mit indtryk - også omkring religiøse forhold. Det oplever man sjældent i dagens Danmark, siger hun. For Anne Samuelsen betød et ugentligt besøg i Domkirkens natkirke genopladning af batterierne, men hun er sikker på, at de fire timers natkirke for andre havde en anden og vigtigere, social funktion: - En del af menigheden er sårbare mennesker, som ikke har et stort netværk, men som i kirken fik relationer til andre. En overgang blev der serveret suppe, og måltidet havde også en social funktion. Derfor var det også bare så ærgerligt, at vores Facebook-side blev lukket, for så kunne vi ikke komme i kontakt med hinanden. Vi kendte jo ikke hinandens navn og mailadresser, siger hun.

Fælles om vreden

Da menigheden - hvoraf nogle kom kørende fra Kolding og Svendborg - sidst i marts mødte op til en lukket dør, følte den sig med Anne Samuelsens ord "fyret på gråt papir". Det var stor skuffelse og afmagt, selv om hun er taknemmelig over, at et menighedsrådsmedlemmerne valgte at stille sig op og forklare situationen for de fremmødte. - Alligevel blev vi alle ramt af en skuffelse og en vrede, som vi ikke vidste, hvor vi skulle rette hen. Uden at give os nogen forklaring har man har ødelagt en gruppe menneskers fælles mødested. Tænk, at det i er folkekirken, det sker, siger hun. Denne fredag aften i Dalum Klosterkirke er der masser af sollys i luften, men ingen vrede. Til gengæld nærer alle de fremmødte kvinder et håb om, at de kan vende tilbage til centrum. Efter deres mening er det dér, en natkirke hører til. I Dalum kommer der ingen hjemløse eller unge mennesker på vej i byen. Afstanden er en showstopper. - Det er rigtig synd for Odense og for folkekirkens ry, at man er så lidt i dialog med sin menighed, som det er tilfældet med os. Men jeg har det håb, at domprovsten enten finder en vikar eller lader os komme ind i Domkirken igen, så vi ikke skal være hjemløse mere. Flere af natkirkens frivillige har jo stået for store dele af aftenens program, og det kunne de jo gøre igen, siger hun. Kvinderne bemærker, at ikke nok med at deres eksil betyder, at kun en brøkdel dukker op; mændene møder ikke op i Dalum. - Der har ellers været mange mandlige deltagere, og i det hele taget betyder antallet noget, det løfter oplevelsen og energien, siger Anne Samuelsen. - Vi må håbe, mændene vender tilbage. En del af dem kom, fordi en mandlig yogainstruktør begyndte at dyrke kristen meditation, og en gruppe kom sammen fra det ugentlige møde i AA (fællesskabet Anonyme alkoholikere, red.), siger Annemarie Johansson Bethell.

Husly gav sig selv