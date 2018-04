Aalborg Pirates havde lagt op til guldfest på hjemmebane fredag aften. Men det lokale ishockeyhold måtte skøjte fra isen uforløst.

For første gang i DM-finaleserien lykkedes det Herning Blue Fox at vinde. Fredagens sejr på 3-2 betyder, at Herning reducerede til 1-3 i den samlede stilling om mesterskabet.

Dermed mødes de to klubber igen i et femte opgør søndag i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Herning var foran 3-0 i opgøret. Men Aalborg reducerede til 2-3 og jagtede i de sidste sekunder uden held scoringen, der ville give forlænget spilletid.

Aalborg har ikke fejret et dansk mesterskab i ishockey siden 1981. Men efter 37 år uden guld og med ni sølvmedaljer siden var der lagt op til en mulig fest fredag.

5000 tilskuere i Aalborg så en første periode uden scoringer, men den var lige, og Herning var bedre med end i de forgående opgør.

Der var hård kamp om pucken, og gæsterne vandt flere nærkampe end i de tre første opgør.

Der var chancer i begge ender. Aalborg havde dog skudstatistikken med sig, da den lød på 11-7 til hjemmeholdet.

Herning havde dog ikke tænkt sig at forære mesterskabet til Aalborg, og Herning skøjtede ud til en anden periode, der blev en kold klud i ansigtet på hjemmeholdet.

For første gang i finaleserien bragte Herning sig foran 1-0, da Lasse Lassen scorede for gæsterne.

Tre minutter senere smaskede Anders Poulsen pucken op i krogen, og bagud 0-2 var Aalborg-spillerne pludselig statister, og det blev endnu værre.

Perioden var 11 minutter gammel, da Patrick Madsen sørgede for en 3-0-føring med et skud langt udefra, der fik guldsmilene til at stivne hos Aalborgs spillere og fans.

Med tre minutter tilbage af anden periode fik hjemmeholdets tilskuere dog noget at juble over, da Olivier Hinse fandt Kirill Kabanov, som flot scorede til 1-3.

Aalborg var oppe imod et langt bedre spillende Herning-hold denne gang. Men seks minutter inde i tredje periode blev håbet igen tændt i Aalborg, da Olivier Hinse reducerede til 2-3 og skabte spænding.

Jublen brød ud, da nettet blafrede på en Aalborg-afslutning, men pucken gik i sidenettet, og med to minutter igen var Aalborg stadig bagud.

De sidste sekunder blev naturligt hektiske, men Herning red stormen af og indledte comebacket i serien.