Med en sejr i femte og afgørende finalekamp sikrede Gentofte sig DM-guld for sjette gang i volleyball.

Gentoftes herrer slog til fredag aften og vandt DM-guld i volleyball, da Middelfart VK blev besejret i den femte og afgørende finalekamp.

Gentofte vandt sidste kamp 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) i Kildeskovshallen, efter at de to hold havde skiftedes til at vinde opgør frem til den samlede stilling i serien på 2-2 18. april.

Gentofte vandt dog de to sidste kampe i serien, men træner Denis Janka var ydmyg, da titlen var sikret.

- Selv om cifrene siger 3-0, var det aldrig nogen let kamp. Vi skulle bruge fem kampe for at vinde mesterskabet.

- Efter min mening var det Danmarks to bedste hold, der mødte hinanden i finalen. Middelfart var gode, og de sikrede den bedst mulige finaleserie.

- Det er to meget unge hold, og det er godt for dansk volley at få så spændende en finaleserie og afslutning på sæsonen, siger Denis Janka til volleyball.dk.

Middelfart vandt den første finalekamp 8. april, inden Gentofte udlignede, og Middelfart igen vandt tredje kamp.

Det er sjette gang i historien, at Gentofte vinder guldmedaljer, og Gentofte-anfører Peter Trolle Bonnesen blev topscorer med 22 point.

- Det er en af de kampe, hvor det hele koger fra start af. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete.

- Vi var nødt til at give den 110 procent hele tiden for ikke at lukke Middelfart ind i kampen. Gik vi bare en smule ned, kom de tæt på, så den fik fuld smadder hele vejen, siger Peter Trolle Bonnesen.