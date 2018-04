Flere af parterne i overenskomstforhandlingerne har fredag aften før klokken 21 for en stund forladt forhandlingslokalet.

Uden for "Forligsen" på Sankt Annæ Plads i det centrale København er en pølsevogn nemlig ankommet for at holde de mange demonstranters humør oppe.

Det tilbud benytter flere af forhandlerne sig ligeledes af - herunder Grete Christensen, der er topforhandler for de ansatte i regionerne.

Forhandlerne holder dog - som det har været tilfældet hele dagen - kortene tæt til kroppen.

Ifølge Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening og topforhandler for de kommunalt ansatte, ligger der nogle ting på bordet.

Det tager dog tid at læse sådan nogle tekster, siger han.

- Jeg kan godt forstå, at folk ikke kan forstå, at vi kan bruge 10 timer uden at have en afklaring. Men når man laver og læser tekster, skal man være grundig, for djævlen ligger i detaljen.

Michael Ziegler, der sidder over for Bondo og forhandler for kommunerne, stikker ligeledes hovedet udenfor til demonstranterne.

Han mener, at det er for tidligt at sige, hvor det ender.

- Når vi er tre borde sammen, og nogle af dem, vi forhandler med, er repræsenteret ved alle tre borde, så kommer der lange perioder, hvor vi sidder og venter på andre.

- Det er for eksempel tilfældet nu, og derfor synes jeg, at det er fint at komme ud og mærke stemningen, selv om det egentlig er min modpart, der står herude, siger han.

Parterne på de tre områder - det statslige, regionale og kommunale - er alle samlet i Forligsinstitutionen fredag, hvor de forsøger at nå til enighed om en ny overenskomst for de offentligt ansatte.

De startede klokken 10. Det er forventningen, at parterne igen kan komme til at tilbringe hele natten - og måske endnu længere - i "Forligsen".

Forligsmand Mette Christensen har nemlig sagt til parterne, at de skal have sovepose med.

Det er da også ved at være sidste chance for, at parterne når til enighed. Forligsmanden har nemlig brugt begge sine udsættelser af den truende storkonflikt.

Når parterne ikke til enighed inden 1. maj, kan der således udbryde strejke 6. maj og lockout fra 12. maj.

Når som helst kan forligsmanden dog også erklære sammenbrud i forhandlingerne. Sker dette, kan både strejke og lockout træde i kraft på femtedagen herefter.