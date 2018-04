Det blev kun til sølv i Volleyligaen for Middelfart Volleyball Klub. Fredag aften tabte holdet med 3-0 til Gentofte, som spillede med større sikkerhed end fynboerne.

Volleyball: Middelfart fik ikke lavet overraskelsen og snuppet guldet mod favoritterne fra Gentofte, og den femte og afgørende kamp i Kildeskovshallen endte 3-0 til hjemmeholdet. Kampen var tæt på tavlen langt hen ad vejen, men Middelfart lavede for mange fejl, og holdet førte kun en enkelt kort gang. Gentofte kom blæsende ud i første sæt, og inden Middelfart havde fundet sig til rette i hallen var hjemmeholdet foran 4-0. Middelfart kom bedre med efter den hurtige start, men for ofte måtte fynboerne løfte bolden over nettet efter akrobatiske redninger, og gæsterne kunne ikke lukke hullet i starten af sættet. Første sæt bød ellers på mange af de flotte redninger, og det var tydeligt, at kampen var mere end vigtig. En af de flotteste sekvenser kom, da Gentoftes Tobias Kjær fangede en vildfaren bold og smadrede ind i en bande. gentofte vandt pointet, og sammenstødet var nok det hele værd. Gentofte Volley - Middelfart VK 3 - 0 (25 - 23, 25 - 20, 25 - 21) Kampens gang: Første sæt: 4-0, 6-2, 8-4, 10-8, 15-10, 16-14, 17-16, 20-17, 22-19, 25-23. Andet sæt: 3-2, 5-4, 8-6, 10-9, 14-12, 17-14, 20-16, 25-20. Tredje sæt: 3-2, 3-4, 7-6, 10-8, 16-13, 18-15, 20-16, 21-19, 25-21.



Bedste spiller: Gentofte Volley: Peter Trolle Middelfart VK: Nicholas Hunt Middelfart kom bedre midt i sættet, men ofte var servefejl det, der holdt fynboerne fra helt at lukke hullet. Dermed holdt Gentofte fat i et lille forspring, og med sætbold til hjemmeholdet blev Middelfarts Nicholas Hunt dømt for en fejl i endnu en vild redning, og så stod det 1-0.

Levede ved Hunt, døde ved Hunt

I andet sæt kom Middelfart langt bedre ud, og første tætte halvdel af sættet var ofte en duel mellem ligaens mest værdifulde spiller, Nicholas Hunt, og ligaens topscorer, Gentoftes Peter Trolle. Især Middelfart lod meget hvile på amerikanerens skuldre, og langt de fleste point blev enten vundet eller tabt på smash-forsøg af den springstærke diagonalspiller. Strategien var nok til at Middelfart fulgte Gentofte til stillingen 10-9, men så slog Gentofte og Trolle igen hul med effektivt opspil. Middelfart så i sidste øjeblik ud til at have chancen for at komme tilbage, men ved stillingen 22-20 blev Gentofte tildelt et point på en bold, som klart rørte en sjællandsk hånd sidst, før den gik ud. Kendelsen lod til at slå fynboerne lidt ud midt i deres comeback, og kort efter kunne hjemmebanefavoritterne fra Gentofte køre sættet i hus. 2-0 til hjemmeholdet efter to tætte sæt, hvor Middelfart dog aldrig var foran.

Serven som akilleshæl

Middelfart fik kort inde i tredje sæt sin første føring i kampen, men det var hurtigt forbi, og hallen og Gentofte kunne lugte blod og guld. Især Gentoftes modtagelser var suveræne og grunden til at de trak fra midtvejs. Igen og igen tog de flot imod store smash fra Middelfarts banehalvdel, indtil fynboerne begik en fejl. Det stærke forsvar gav hjemmeholdet en føring på 21-16, og så så det umuligt ud for Middelfart. Men så slog Nicholas Hunt til på en smash og så en blokade. Der efter var det Middelfarts Jacob Brinck med en blokering, og så levede fynboerne lidt igen ved 21-19. Men så skete det, som var et problem gennem kampen for Middelfart - en servefejl. Og da fynboerne lavede endnu en kort efter var det slut, og stemningen i hallen gik mod guldfest i Gentofte. Og de skulle ikke vente længe, før kampens bedste, Peter Trolle kunne smadre bolden i gulvet til 25-21 og endnu et mesterskab til Gentofte.

Skuffet men stolt