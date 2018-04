- Det slog os ikke ud, men alligevel gik vi ned i tempo, og det var først da vi fik sat tribune til, at vi fandt vej til netmaskerne, sagde den langelandske træner Kenneth Bryde. Magnus Bæk scorede to, Oliver Aalund, Christoffer Lyder og Jesper Madsen hver et mål. Trods sejren er der i den spillerunde ikke mulighed for at Rudkøbing kan hale ind på topholdet BBB, der vinder lørdagens opgør ude mod Øernes, der er taberdømt. (wta)