- Når det kun tager 10-12 minutter at flyve fra Lohals på Langeland til OUH, har det jo enorm betydning, om du skal bruge fem eller 15 minutter på at få patienten fra helikopteren til operationsbordet. Det handler jo ofte om liv og død, siger overlæge Jakob Kjersgaard Johansen, der tre dage om måneden har sin arbejdsdag i helikopteren i stedet for på OUH.

Det har rykket grænserne for, hvornår det kan betale sig at flyve til OUH frem for at tage ambulancen eller måske flyve til et andet hospital

Forklaringen til den øgede lufttrafik over OUH skal findes i den nye helikopterplads, som blev taget i brug i juni sidste år. Den ligger væsentlig tættere på akutmodtagelsen, end den plads, der blev brugt indtil sommeren 2017, hvor det kunne tage mellem 15 og op til 20 minutter at få patienten fra helikopteren over i en ambulance og ind til lægerne på hospitalet. Nu rulles patienterne direkte fra helikopterpladsen og ind på hospitalet på et og samme leje. Den procedure tager nu mellem fem og syv minutter.

Patienter fra luften Personer med livstruende hjerteproblemer er den primære patientgruppe, som flyves til OUH og landets andre store hospitaler. Gruppen udgjorde i 2016 i alt 40 procent af patienterne. Det fremgår af årsrapporten for regionernes akutlægehelikopter. Herefter følger traumepatienter med 21 procent. Traumepatienter er personer, der har været udsat for alvorlige ulykker. Eksempelvis i trafikken. Tredjestørste grupper er personer, der er ramt af blodpropper i hjernen eller hjerneblødninger eller andre akut opståede sygdomme i hjernen. Denne gruppe udgør 19 procent. I 2016 blev der fløjet i alt 1690 patienter ind på hospitalerne. Der er stor tid at hente ved at flyve i stedet for at køre i ambulance. En ambulance, der kører med 110 kilometer i timen fra Lohals til Odense bruger ifølge regionens beregning 49 minutter på turen. Med helikopteren tager det 12 minutter at flyve fra Nordlangeland til Odense.

Og det er langtfra noget særsyn, at personer med akut og presserende behov for lægehjælp bliver fløjet til OUH i stedet for at blive kørt til hospitalet med ambulance.

Foruden at få patienterne hurtigere ind på hospitalet, kommer de i dag også langt sikrere ind til behandlingen, når de livstruede patienter nu ikke længere skal flyttes ind og ud fra en ambulance, inden behandlingen på hospitalet kan igangsættes. Det indebærer eksempelvis stor risiko at flytte på patienter, hvis kroppe er svært kvæstede af eksempelvis trafikulykker.

- Det at blive flyttet fra ét leje og over til et andet er noget af det værste, du kan udsætte traumepatienter for. Det er derfor, vi har designet et transportleje, hvor helikopterlejet kan sættes direkte på det bårestel, patienten bliver kørt ind på. På den måde undgår vi også at bruge livsvigtige minutter på at flytte en respirator eller andet udstyr fra det ene leje til det andet - og vi undgår risikoen for, at udstyret mister forbindelsen, forklarer Michael Hansen-Nord.

Tidligere var det også tilfældigt, hvilke ambulancereddere som var til stede for at tage imod de patienter, der skulle løftes ud af helikopteren.

- Nu er det altid de samme specialiserede portører, der tager imod patienterne og får dem ind på hospitalet. Det er meget vigtigt, siger Jakob Kjersgaard Johansen.

Både Michael Hansen-Nord og Jakob Kjersgaard Johansen er overbeviste om, at den hurtigere og sikrere håndtering af patienter, der flyves ind, har været med til at redde liv og sikre højere livskvalitet for patienterne efterfølgende.

- Vi har øget kvaliteten i vores behandling betragteligt. Det gør selvfølgelig en både glad og stolt, siger Michael Hansen-Nord.