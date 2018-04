- Jeg forventer ikke, vi kommer ned på nul ankesager eller omgørelser, for det her er ikke et område, der kan sættes ind i nogen tabeller eller skabeloner. I nogle sager handler det om skøn - for eksempel i forhold til, hvor mange timer en familie med handicappet barn skal have til tabt arbejdsfortjeneste, forklarer han.

Sådan ser tallene ud På landsplan omgjorde Ankestyrelsen sidste år 52 procent af de kommunale afgørelser, der var anket på børnehandicapområdet. På det sociale børneområde hed tallet 38 procent.I Odense gjaldt det i 2017 36 procent af sagerne om handicappede børn og 31 procent på socialområdet. Tallene er stigende på landsplan, men faldende i Odense Kommune. Ankestyrelsens omgørelser kan både være en ændring af den kommunale beslutning eller et krav om, at kommunen skal se på sagen igen. Kilde: Børne- og Socialministeriet

Morten Madsen er ikke i tvivl om, et nu to år gammelt samarbejdsforum med både forældre, Handicaprådet og kommunale børn- og ungerådgivere repræsenteret har gjort en god forskel for omfanget af ankesager.

Samarbejdsforaet blev til, efter flere end 100 forældre til handicappede børn forenede sig i en protest mod Børn- og Ungeforvaltningens i forældrenes øjne ulovlige behandling og mangelfulde hjælp til familierne.

- Det er et godt forum og en god platform, hvor vi mødes i en dialog, siger Morten Madsen.

- Ikke om enkeltsager, men om forskellige temaer på det sociale område, særlige undervisningstilbud og så videre. Jeg mener, det er det forum, vi begynder at se frugten af.

Også børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) mener, det er det nye, samarbejdende tiltag, der nu viser resultater.

- Det er svært at have et barn med særlige behov, og det tyder på, at socialrådgiverne netop er blevet dygtigere til at have samtaler og en tæt dialog med de familier, de møder. Socialrådgiverne har en høj faglighed og træffer rigtige afgørelser, siger hun.