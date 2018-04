Brombærhegn

Der er ikke meget, der smager så godt som et glas hjemmelavet brombær, og når frugten tilmed er af egen avl, så er smagen det bedre.

Brombær behøver ikke at fylde meget i en have. De udgør snarere et levende hegn til stor nytte og glæde, og brombær behøver ikke at stikke, så man skal ikke være bange for at kaste sig ud i projektet eller være bange for at falde ned i et brombærkrat. Der findes nemlig brombær uden torne. De fleste sorter af disse kan fryse noget tilbage om vinteren, men sjældent helt gå ud.

Brombær er gode op ad carporten. De kan plantes, hvor der er lidt skygge, men trives som næsten alle andre bærplan­ter bedst med mulighed for sol. Jorden skal være en god muldjord.

Man kan nøjes med en enkelt eller to af planterne i haven, og vil man have flere, formeres planterne ved at lægge en sten på en ranke. Nu vokser der rødder ud, hvor der er jordkontakt, og herefter kan man klippe nye planter, hvor der er rødder.

Planter du flere, skal afstanden være to en halv meter. Grav et godt spadestik og plant planterne i den højd,e de stod i, da du købte dem.

De tornefri sorter klatrer ikke særlig godt, så de skal bindes op med snore eller tråde. Stængler, der bærer frugt, ledes ud til siderne, så der bliver plads til næste års skud og frugt. Som hos hindbær klippes de skud, der har båret frugt, væk, og de nye foldes til siden, så endnu nyere skud igen kan komme frem i lyset.