Mourinho glemte fredag sin rivalisering med Wenger for en stund og viste Arsenals franske manager respekt.

José Mourinho har ikke haft meget positivt at sige om rivalen Arsène Wenger de senere år.

De to managerkapaciteter har ofte haft et anstrengt forhold, hvilket primært stod på, da den nuværende Manchester United-træner stod i spidsen for Chelsea.

Portugiseren kaldte i 2005 Wenger for "voyeur".

I 2014 introducerede Mourinho så "specialist in failure".

Udtalelsen var rettet mod Wenger og franskmandens manglende titler de senere år, men fredag lød der nye toner.

Da den franske fodboldtræner havde annonceret sit stop efter næsten 22 år i spidsen for Arsenal, var der respekt fra Mourinho.

- Hvis, han er glad, så er jeg glad. Er han ked af det, så er jeg ked af det. Kigger han frem mod det næste kapitel i sin karriere og i livet, så er jeg virkelig glad på hans vegne, lød det fra Mourinho på et pressemøde.

Her slog United-manageren fast, at han ikke fortryder sine tidligere udtalelser om Wenger.

- I (journalisterne, red.) er selvfølgelig ikke managere eller spillere. I ved ikke noget om den måde, vi respekterer hinanden på, selv om det nogle gange kan se ud, som om vi ikke gør det.

- Folk i fodboldverdenen har ikke kort hukommelse. Jeg ved, hvad det betyder (Wengers titler, red.). Tre mesterskaber, syv FA Cup-sejre, og det er ikke kun det. Hvad han lavede i Japan og i Frankrig.

- Hvad han bragte til fransk fodbold, og hvad han gav Arsenal selv i perioden uden mesterskaber. Hele klubbens forvandling fra Highbury til Emirates, og alt hvad han har gjort. Vi ved, hvad han har gjort.

- Jeg håber ikke, at han stopper med fodbold, siger Mourinho.

Sir Alex Ferguson stod i spidsen for United fra 1986 til 2013 og vandt 13 mesterskaber, fem FA Cup-titler og to Champions League-trofæer.

I mange år kæmpede Ferguson primært mod Wenger og Arsenal om herredømmet i engelsk fodbold, og fredag var der også pæne ord fra Ferguson.

- Jeg er glad for, at han offentliggør sit stop på dette tidspunkt i sæsonen, for nu kan han få den afsked, som han fortjener.

- Han er uden nogen som helst tvivl en af de største managere i Premier League, og jeg er stolt af at have været rival, kollega og ven med så stor en person, siger Ferguson ifølge BBC.

Wenger har gennem årene ført Arsenal frem til tre engelske mesterskaber og syv FA Cup-titler. To gange - i 1998 og 2002 - vandt klubben The Double.

Med tiden har flere konkurrenter overhalet Arsenal, der senest vandt det engelske mesterskab for 14 år siden.