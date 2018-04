Øvelokalet var flyttet til Storms Pakhus, da vennerne Jonas Clément og Martin Schultz fredag eftermiddag kombinerede fredagsbaren med metalrock. I fritiden spiller de i bandet med det tvetydige navn "Urinsoup", som kan udtales "You Are In Soup", når der er rigtige voksne til stede.

- Altså ligefrem et band er nok så meget sagt. Vi er ikke helt så ambitiøse som Guns'N'Roses, erkender Jonas Clément. Det er flere år siden, han skiftede computerspillet guitarhero ud med en rigtig guitar, mens Martin Schultz valgte at spille bas. I dag skal de vise, at de ikke har glemt, hvordan man river i controllernes strenge, for sammen med andre metalfans har de meldt sig til konkurrence i at få den mest rigtige lyd ud, når bandet spiller playback.

Temperaturen er allerede høj både ude og inden for i den gamle lagerhal, da det bliver deres tur. Selv om Jonas Clément og Martin Schultz går til mange koncerter, har de begge ind til videre udelukkende hørt "Welcome To The Jungle" eller "Sweet Child O' Mine" spillet gennem højtalerne, og når det amerikanske band lander på Dyrskuepladsen 6. juni, må Martin Schultz nøjes med at stå uden for indhegningen. Han har stadig ingen billet, men det kan han selvfølgelig nå endnu, for der er ikke udsolgt.

- Han er for nærig, griner kammeraten, der har masser af metalbands på sin playliste, men det handler om noget andet: Martin Schultz er også til andre genrer.

Det er Storms Pakhus ikke. Den rose- og pistolpyntede lagerhal er også mål for endnu mere af den særlige metalrock lørdag.