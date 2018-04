Alle parter har nikket ja til løsning, som skal mindske gener for naboerne på Nordmarksvej og Sylleskovvej. Mandag forventes politikerne at give den nødvendige byggetilladelse til første etape, der indeholder 56 boliger.

Nyborg: Byggeriet af 55 ungdomsboliger på Sylleskovvej i Nyborg skabte tidligere i år stor utilfredshed hos en gruppe beboere på Nordmarksvej. De var især bekymrede over udsigten til en toetagers boligblok kun fem meter fra skel.

På den måde ville de nye naboer få frit udsyn til haverne, og dermed var det slut med privatliv på egen grund, lød argumentet. Heller ikke børnehaven Valhalla var tilfreds med udformningen af de nye ungdomsboliger på den tidligere Frisengårds-grund, fordi bygherren lagde op til at anlægge p-pladser lige over for indgangen til daginstitutionen.

Små boliger bekymrer De nye ungdomsboliger på Sylleskovvej bliver lavet i tre forskellige størrelser, hvoraf de mindste er godt og vel 33 kvadratmeter. Det er lige i underkanten, hvis der er tale om permanente boliger, mener Nyborg Kommune.Derfor har man indgået en aftale med bygherre om, at boligerne udelukkende må lejes ud til studerende med et gyldigt studiekort, og dermed for en tidsbegrænset periode.



Uden en sådan servitut har forvaltningen været bekymret for, at de små boliger i stedet vil blive lejet ud til voksne med sociale problemer. Nyborg Gymnasium har givet udtryk for, at man gerne ser et antal små boliger til studerende på campus, fordi det kan være med til at holde lejeudgifterne nede.

I sidste øjeblik valgte politikerne i Teknik- og Miljøudvalget derfor at hive i håndbremsen for at finde en løsning, som alle parter - inklusiv bygherren, udviklingsselskabet Skankon fra Odense - kunne acceptere. Det er nu lykkedes, konstaterer en tilfreds formand for udvalget, Per Jespersen (S).

- Jeg synes, sagen her er et godt eksempel på, at lokaldemokratiet virker. At der ikke er så langt til politikerne, som nogle måske går rundt og tror, men at vi er indstillede på at lytte. Og når jeg ser på det resultat, vi er nået frem til i fællesskab, mener jeg faktisk, at det er bedre på en lang række punkter, siger han.