Provianten er navnet på Dyreborgs lille købmand, hvor frivillige dyreborgensere står bag kassen. Købmanden har netop fået en overhaling og plads til et lille caféområde. For formand Leif Henriksen er Provianten mere end en nærbutik. Den er også en hobby, som holder liv i Dyreborg.

- Efter otte år var købmanden blevet godt nedslidt, så den trængte især til et nyt gulv. Derudover ville vi gerne præsentere varerne på en anden måde, så det var hurtigere at danne sig et overblik.

- Med renoveringen har vi gjort Provianten mere interessant. Butikken udstråler kvalitet, og vi har nu mulighed for at præsentere vores udvalg af dagligvarer og specialiteter på en mere indbydende måde, mener han og slår sig ned på en turkisfarvet træstol.

Provianten drives på frivillig basis med omkring 30 frivillige tilknyttet. Købmanden ligger på adressen Dyreborgvej 43, 5600 Faaborg, som også huser Dyreborg Beboer- og Kulturhus.I samarbejde med Rema 1000 og Brugsen i Faaborg har Provianten mulighed for at tilbyde et udvalg af dagligvarer, men købmanden har også mange specialiteter og økologiske varer på hylderne.Det er muligt at leje cykler i Provianten og låne en trækvogn til handlede varer.Bygningerne er oprindeligt bygget af Dyreborg Brugsforening. Brugsen lukkede, men bygningerne blev bevaret på lokale hænder, da Dyreborgvej 43 A.M.B.A. blev dannet af beboerne i 2009.Formålet var at skabe en forening, der kunne leje de ledige lokaler for at etablere en dagligvarehandel, men også for at skabe et samlingssted for byen. I tilstødende lokaler ligger et kulturhus med aktiviteter som blandt andet kortspil, meditation, gymnastik, sangaftener. Derudover kan man leje huset til private fester. Der er plads og service til 100 mennesker.Læs mere på hjemmesiden www.dyreborg.nu

Selvom Provianten har været i frivilliges hænder i otte år, er hylden et nyt indslag i indretningen af købmanden, som i februar blev renoveret for 50.000 kroner. Udover pyntenostalgi er der også blevet lagt et nyt gulv og købt en ny fryser. Lageret er blevet halveret og butikken udvidet, hvilket blandt andet har givet plads til et caféområde.

Planlægningen af renoveringen har været undervejs i et halvt år. For det tager tid at gøre sig overvejelser og træffe beslutninger i et frivilligt fællesskab. Men den grundige arbejdsproces har givet et resultat, som formanden ikke lægger skjul på, at han er stolt af. Pengene til renoveringen stammer fra overskud i butikken.

- Det sidste års tid er vores overskud steget pænt. For vi går efter at have varer på hylderne, som folk gerne vil købe. Vi har en del specialvarer, fordi der er efterspørgsel, men også fordi de frivillige indkøbere selv synes, det er spændende at være med til at bestemme, hvad der skal være på hylderne. Det kan man kalde en win-win-situation, mener Leif Henriksen, som også selv tager vagter i købmanden og som har en særlig interesse for sortimentet i vinafdelingen.

- Vi er efterhånden så mange frivillige om indkøb, at det er blevet en hobby for os, tilføjer Leif Henriksen, som selv lægger en stor del af husholdningsbudgettet i Provianten.

Mens Leif Henriksen fortæller, ekspederer Anny Halvorsen. Kunderne handler alt fra mælk og grøntsager til fynske specialiteter, som fylder godt på hylderne. Her kan man blandt andet finde marmelade og gedespegepølser fra Avernakø samt kød fra gårdbutikken Trekløver. Priserne på varerne er skrevet i hånden.

- Vi plejer at sige, at her i Provianten har vi alt, hvad du har brug for, fortæller Anny Halvorsen.