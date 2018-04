Nyborg: Første etape af de nye ungdomsboliger på Sylleskovvej i Nyborg bliver uden det meget omtalte fælleshus og vaskeri i 3d-print.

Allerede sidste efterår stod det klart, at Nyborg ikke bliver det første sted i landet, hvor der bygges i stor skala med den nye teknologi - til stor ærgrelse for DF'eren Carsten Kudsk, der er formand for udvalget for grøn omstilling. Projektet er nemlig blevet overhalet indenom af byggeriet af nye kontorer på Nordhavnen i København.

Oprindelig skulle det nye fælleshus og vaskeri være placeret centralt i forhold til de nye ungdomsboliger på Sylleskovvej. Med de nye planer for området er huset i stedet flyttet helt ud til Frisengårdsvej, og dermed vil det først indgå i byggeriets etape 2, der forventes afsluttet ved årsskiftet.

Ifølge teknisk chef i Nyborg Kommune Søren Møllegård bliver der tale om en forsinkelse på prestigeprojektet på mellem to og tre måneder. Til gengæld får 3d-huset en langt mere markant placering og vil dermed kunne fungere som et synligt vartegn for det nye campusområde, forklarer han.