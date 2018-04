Det er tre brændende sjæle, der står bag Thaisen Ma'hus i Ringe. De brænder for de fynske råvarer, den gode mad og den særlige oplevelse, det skal være, når man går ud og spiser. Sammen har de stablet et madhus på benene, der trækker gæster fra nær og fjern til den midtfynske gågade.

Personerne bag madhuset Ejere Stina og Peter ThaisenGift og har to sønner sammen. Bor i Espe. Peter Thaisen er uddannet kok, men står for det administrative af Thaisen Ma'hus - "alt det bagved restauranten" som han selv beskriver det. Stina Thaisen er uddannet dekoratør men hjælper med den daglige drift i Thaisen Ma'hus. Det er blandt andet hende, der laver de dekorative chokolader og flødeboller. Mette Kjærsgaard Bred er ejer og bestyrer af Thaisen Ma'hus. Hun er oprindeligt uddannet radiograf men står i dag for driften af cafeen. Hun bor i Espe sammen med mand og børn.

Det er ikke hverken en restaurant eller en café, men et madhus som navnet også fortæller. Ægteparret Peter og Stina Thaisen og daglig leder Mette Kjærsgaard Bred udgør holdet bag restauranten, og det er med en brændende passion for det, de laver.

- De gode råvarer er så vigtige, og det er noget af det, vi er rigtig gode til på Fyn - at producere frugt, grønt og kød, så englene synger. Derfor synes jeg også, det er så vigtigt, at vi samarbejder med de lokale producenter og udnytter de utrolige mange muligheder, der er lige her i midten af Danmark, fortæller Peter Thaisen, der ejer Thaisen Ma'hus sammen med sin hustru Stina Thaisen og bestyrer Mette Kjærsgaard Bred

Thaisen Ma'hus Algade 30, 5759 Ringe.Torsdag, fredag, lørdag aften fra 17.00-20.00 er der "ukompliceret aftensmad" på menuen. Et uformelt koncept, hvor man kan spise udvalgte retter ad libitum for 295,00 kroner. Det er også muligt at få flere af retterne som take away. Følg madhuset på Facebook under navnet "Thaisen mahus", hvor de ligger billeder og videoer op af dagens lækkerier.

Asparges fra Knabegaard, salat og kål fra Skyttes Gartneri, ost fra Gundestrup og brød fra Wendorff. Kommer det ikke fra fynske fødevareproducenter, findes det ikke i Thaisen Ma'hus. Der hersker en helt særlig forståelse for hver enkel råvarer, for sæsonernes kunnen og ikke mindst vejrets magt. Alt afhænger af, hvilke råvarer der er i høst, og hvad de lokale fødevareproducenter har klar.

Ideen til Thaisen Ma'hus opstod på Thaisen Hus - et familiedrevet kursussted i Hillerslev omgivet af den midtfynske natur. Her er Peter Thaisen vant til at skabe gastronomiske oplevelser for de mange kursister, der besøger Thaisen Hus hvert år. Men her er maden forbeholdt kursisterne, og udefrakommende har ikke mulighed for at købe sig adgang til alle lækkerierne. Det blev pludselig en mangel.

- Efterspørgslen på maden på Thaisen Hus voksede. Vi har ikke a la carte-servering, men det ønskede flere og flere. Derfor er Thaisen Ma'hus på mange måder et showroom for Thaisen Hus' køkken og en mulighed for at få samme kulinariske oplevelse som kursisterne, fortæller Peter Thaisen.