standerhejsning

Faaborg: Havkajakklubben i Faaborg holder søndag den 28. april kl. 13 til 15 standerhejsning og skyder en ny sæson i gang.

Det er samtidigt et tilbud om at prøve at sejle i havkajak. Man skal blot møde op ved Det Blå Støttepunkt på Faaborg Havnebad og få en snak med instruktørerne om, hvad det kræver.For at blive frigiven roer i klubben kræves et frigivelseskursus. Førstegangsroning er alle torsdage - første gang 17. maj kl. 17.30, hvor man bare kan møde op ved Det Blå Støttepunkt på Faaborg Havnebad og prøve en tur i havkajak.