Det har haft afgørende betydning for hjælpen til de mest livstruede patienter, at Odense Universitetshospital sidste år fik en ny helikopterplads, som er placeret langt tættere på akutmodtagelsen end den tidligere plads.

- Det er ingen tvivl om, at det har været med til at redde liv, siger Michael Hansen-Nord, som er ledende overlæge for Fælles Akutmodtagelse på OUH.

Indtil sommeren 2017 havde OUH sin helikopterplads på et område ved psykiatrisk afdeling. Her var det nødvendigt at bruge en ambulance for at transportere patienten fra helikopteren til akutmodtagelsen. Nu kører portører patienten direkte ind på hospitalet uden at skulle flytte vedkommende fra et leje til et andet.

Før kunne det tage op til 15 til 20 minutter fra helikopteren landede, til patienten var under behandling hos læger på hospitalet. Nu tager samme øvelse mellem fem til syv minutter, viser erfaringerne fra OUH.

Og netop tiden er en altafgørende faktor, når det handler om at redde patienter og efterfølgende sikre dem og deres pårørende den bedst mulige livskvalitet. Det forklarer overlæge Jakob Kjersgaard Johansen, der har været læge på den danske akutlæge helikopterordning, siden dens etablering i 2014.

- En gennemsnitspatient mister 1,9 millioner hjerneceller i minuttet ved en ubehandlet blodprop i hjernen. Hurtig hjælp handler om liv eller død. Men det handler også om livskvalitet. Og der er stor forskel på, om du som overlevende kan træne dig op til at kunne det meste selv, eller om du resten af livet er fuldstændig afhængig af andres hjælp, siger Jakob Kjersgaard Johansen.