ny redaktør

Fredericia: Fredag var der reception i Fredericia Dagblads lokaler på Nørrebrogade.

Her blev det markeret, at 41-årige Mette Salling Eriksen er ny chefredaktør. Gæster fra byen og medarbejdere fra bladhuset kom forbi og hilste på den nye chefredaktør for Fredericia Dagblad og Elbobladet.

1. april overtog hun posten fra 60-årige Marianne Husted, som efter eget valg stoppede efter 14 år i jobbet. Den tidligere redaktør gav Mette Salling Eriksen følgende ord med på vejen.

“ Du vil være en fremragende garant for, at vores lokale medier også i fremtiden er troværdige og pålidelige. Marianne Husted til den nye chefredaktør Mette Salling Eriksen

- Aldrig har der været mere brug for ordentlige nyheder i en tid med en meget hastig nyhedsstrøm, fake news eller nyheder, som måske ikke er helt så uafhængige af denne eller hin interesse. Jeg har ikke været et sekund i tvivl om, at du vil være en fremragende garant for, at vores lokale medier også i fremtiden vil være troværdige og pålidelige, sagde Marianne Husted, som også fik nyt job 1. april. Hun er nu redaktionel souschef for Fredericia Dagblad og Elbobladet.