Ulven trives: I juli 2017 kom det mest håndfaste bevis på, at ulvene trives og har det godt i Danmark. Tre ulvehvalpe blev fanget på et af Naturstyrelsens kameraer i et naturområde syd for Holstebro. En af hvalpene er formentlig den unge hunulv, som mandag blev skudt på en mark uden for Ulfborg.