Voderup: Hvad der fremstod som en ret klar sag om hærværk og krybskytteri ved Voderup har fået en afslutning af et mindre dramatisk tilsnit.

Kort efter torsdagsavisen, hvor vi fortalte historien om Niels Ørum, der til sin store fortvivlelse havde opdaget, at ukendte gerningsmænd havde ødelagt en af rævegravene på hans 20 hektar store grund ved Voderup, var kommet på gaden, blev samme Ørum kontaktet af jæger Carsten Rasmussen, som kunne fortælle, at det var ham, der stod bag opgravningen.

- Tilbage i 2011 snakkede jeg med Niels Ørum om, at jeg havde etableret rævegraven dernede på hans jord for mange år siden, og dengang lavede jeg en aftale med ham om, at jeg havde rævejagten dernede, forklarer Carsten Rasmussen.

- Det, der så sker, er, at under en jagt kom min jagthund til at sidde fast i graven. Og da det havde varet en tre timer, blev vi nødt til at få det rør gravet op, så vi kunne få hunden ud igen. Men det var sådan et øsregnvejr den dag, at vi ikke orkede at lægge det i igen. Jorden var simpelthen for våd, og så ville vi vente med at lægge det hele på plads, til jorden var blevet lidt tørrere, fortæller Carsten Rasmussen om, hvorfor Niels Ørum fandt graven i den tilstand, den var i.

Niels Ørum selv er godt klar over, at han havde givet Carsten Rasmussen lov til at jage en ræv i ny og næ på hans grund.

- Vi aftalte dengang, at han en gang i mellem kunne skyde en ræv for at holde bestanden sund, men jeg blev noget overrasket, da synet oppe ved graven mødte mig, jeg var slet ikke klar over, hvad der var sket, og jeg synes måske også, det havde været ret nærliggende lige at ringe til mig, inden man begynder at skære buske ned og grave store huller på min jord. Om ikke andet så bare bagefter man har gjort det for at fortælle, hvad der er sket, lyder det fra en lidt mere beroliget Niels Ørum.

- Det er lidt kedeligt, at det er kommet ud på den måde, for vi har jo ikke gjort noget ulovligt, mener Carsten Rasmussen, der trods den mangelfulde kommunikation kan fortælle, at begge parter har fået klappet situationen af med hinanden.

- Vi har da stadig rævejagten på Niels' jord.

Niels Ørum har trukket sin politianmeldelse af "hærværket" tilbage, og rævegraven vil blive genetableret.