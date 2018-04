- Det er fisk, der er opdrættet på Elseminde i Odense, så de skal lige finde ud at, at de er kommet ud i den rigtige verden, fortæller Kim Laursen fra Faaborg Sportsfiskerklub.

Havørredesmolt er det stadie, hvor ørreden skifter fra camouflage- og mørke farver til blanke sider, som indikerer, at den er klar til at gå ud i saltvand. Fisken er da. ca. 15 cm lang og vejer ca. 30-40 gram.

Havørredsmolt udsættelse er at dække op for skarverne store fiskebuffet, hvis ikke der der blev gjort noget. Og det gjorde medlemmer af Faaborg Sportsfiskerklub ved torsdag, fredag og lørdag morgen at møde op ved Hunstrup Ås udmunding for at skræmme skarverne væk med deres tilstedeværelse og klaptræer.

Og indsatsen betyder noget for bestanden, fortæller Kim Laursen.

- Hver morgen var der 10-12 skarver i den fem meter brede åmunding, og fredag havde 10 skarver også fundet vej til åstrækningen længere oppe. En smolt vejer 30-40 gram, og en skarv spiser mig bekendt mellem ½-1 kilo fisk om dagen. Det vil nok betyde, at 2400 smolt vil blive spist på tre dage. /EXP