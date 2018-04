Det første år med Ole Billum som ejer og direktør gav Konnerup & Co et overskud på 854.000 kroner før skat.

Vester Åby: Da den faaborgensiske erhvervsmand Ole Billum Jensen i juni sidste år købte aktiviteterne ud af den konkursramte chokoladefabrik Konnerup & Co, var det med et ønske om at hjælpe en god ven og bevare chokoladebrandet og arbejdspladserne i lokalområdet.

Men Ole Billum Jensen havde også en klar forventning om, at produktionen af luksuschokolader skulle give et overskud.

Og det første årsregnskab i den rekonstruerede Konnerup & Co lover godt for chokoladefabrikkens fremtid.

Med et regnskabsår på blot syv måneder - fra 1. juni til 31. december 2017 - er det nemlig lykkedes for Henrik Konnerup og hans ansatte at skabe et overskud på 854.000 kroner på salget af chokolader, og egenkapitalen er i perioden steget fra 50.000 til 705.000 kroner.