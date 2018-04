Ryslinge: Snart slår de dørene op på Ryslinge Høj- og Efterskole til, hvad arrangørerne i Musik på Midtfyn selv betegner som et af årets musikalske højdepunkter, nemlig "På stribe". Her kommer sangstuderende fra Syddansk Musikkonservatorium for at vise deres udvikling. Det foregår denne gang mandag 23. april kl. 19.30.

- Det er imponerende at opleve, hvordan hver enkelt sanger udvikler sig både stemmemæssigt og i deres fremtræden. Således også i år, hvor vi regner med, at ni sangstuderende vil optræde med sange, lieder, og stykker fra opera, operette eller musical akkompagneret af en "medbragt" pianist, skriver Musik på Midtfyn i en pressemeddelelse, og man tilføjer:- Også i år kan vi altså se frem til at opleve nogle dygtige, søde og charmerende unge studerende, der vil vise os, hvor langt de er nået i deres forløb.

På repertoiret er bl.a. Monica's Waltz" fra The Medium af Menotti.Entré for medlemmer af Musik på Midtfyn er 75 kr. og for ikke-medlemmer 100 kr. /EXP