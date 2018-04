Ryslinge: Fløjte Emil har sådan for alvor været omdrejningspunkt for Ryslinge Billedskole, der holder til i Fløjte Emils Hus.

- Vi har hørt om, hvem han var, og hvordan han levede, samt været på besøg i Nazarethkirken og i Ryslinge Forsamlingshus for at se nogle af hans arbejder. Vi har lavet små tegninger af alt, hvad vi ved, Fløjte Emil lavede og var glad for, og lagt dem i små dekorerede æsker med et portræt af Fløjte Emil og hans kone Marie, skriver Lisbeth Krag Olsen i forældreinvitationen.

Alle er velkomne ved billedskolens forårsudstilling i Fløjte Emils Hus 24. april klokken 16.30-19.30. /EXP