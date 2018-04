Gudme/Brudager: Et foredrag og en rundvisning. Der er to styk for en pris, og så er prisen endda gratis, når der også på Sydfyn er fortidsmindedag.

Søndag den 22. april markeres fortidsmindedagen nemlig over hele landet af Slots- og Kulturstyrelsen, og klokken 15 er der foredrag i Gudme Sognehus ved Svendborg Museums arkæolog og museumsinspektør Marie Vang Posselt, som vil fortælle om fredede fortidsminder, og hvordan Danmark fik en fredningslov. En lov, der ifølge en pressemeddelelse, blev indført ret sent og efter en tid med plyndringer, egenrådige bønder og arkæologer, som hellere gravede ud end fredede levnene fra fortiden.

Klokken 16.30 går turen videre til Sognevej 55 ved Brudager, hvor der tæt ved ligger en fredet langhøj fra den yngre stenalder, hvilket vil sige cirka år 3600-3400 f.Kr. Ved langhøjen vil man blandt andet kunne høre om døderitualerne for 5500 år siden og det samfund, som dengang var i forandring. Transport skal man selv sørge for, og man bedes om at vise hensyn ved parkering, da der er tale om privat ejendom. (catj)