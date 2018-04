Faaborg: Hvert år udgiver Ugeavisen Faaborg guiden "Velkommen til Faaborg", som skal lokke turister ind i byens butikker.

Nu er den nye udgave for 2018 netop kommet på gaden. Den er trykt i 6000 eksemplarer og omdelt til en lang række butikker og turiststeder, men alle er velkommen til at komme ind og hente den på Ugeavisen Faaborg i Kanneworffs Gaard, oplyser Karin Skjærbæk, som har lavet guiden sammen med Karin Fredskild, begge fra ugeavisens salgsafdeling.

Ud over tip til handelslivet er en række af byens største serværdigheder omtalt, endda også på tysk og engelsk.

Inde midt i guiden er der et kort over byen plus et mere detaljeret udsnit af centrum. (søby)