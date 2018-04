30-årige Sabine Møller arbejder som lysdesigner for rådgivningsvirksomheden Rambøll og er netop blevet kåret som et af Danmarks største talenter under 35 år.

Nyborg: - Når lyset er godt, og det fungerer, er det ikke alle, der tænker over det, hvorimod hvis man kommer ind i et rum, hvor der er rigtig dårlig belysning, så tænker man straks over det.

Ordene kommer fra Sabine Møller, der om nogen ved, at lys ikke bare er lys. Hun er uddannet lysdesigner, og så er hun i øvrigt et lysende talent inden for sit felt, så lysende at Berlingske Business Magasin netop har optaget den 30-årige kvinde på listen over Danmarks 100 største unge talenter.

Sabine Møller stammer fra Nyborg og bor i dag i København, hvor hun arbejder i rådgivningsvirksomheden Rambølls arkitekturafdeling.

- Lys har stor indflydelse på menneskers adfærd og velbefindende. Det er interessant, at der i virkeligheden ligger så meget fysiologi og psykologi i forhold til, hvordan lyset påvirker hjernen og vores evne til at være effektive, siger Sabine Møller, da avisen fanger hende et kvarter, før hun skal af sted til en konference for de 100 talenter.

- Det er uden tvivl en ære at være kåret som en del af Talent 100 - både for mig personligt, men i høj grad også for belysningsbranchen som helhed. Lys er ofte en ubemærket, men vigtig niche inden for byggeri, siger Sabine Møller, der så lyset under sin uddannelse på Kunstakademiets Designskole.

- Jeg har altid vidst, at jeg ville gå en kreativ vej, så derfor var jeg meget målrettet med at søge ind på designskolen, men det var egentlig først i løbet af min bachelor, at jeg begyndte at blive sporet ind på, hvilken retning jeg ville gå. Kombinationen af rum og arkitektur og det med, at man ved hjælp af lys kan skabe nogle rigtig interessante og dragende rum, faldt jeg ret meget for, siger Sabine Møller, der kom i praktik på Rambøll, hvor hun i dag er ansat og planlægger lys til alle slags byggerier.

Det er blandt andet hendes arbejde med planlægningen af Hospital Nordsjælland, der har skaffet hende en plads blandt de øvrige 99 talenter. Hun er med til at designe det lys, som skal oplyse hele hospitalet: Operationsstuer, undersøgelsesrum, sengestuer og lobbyer.

- I virkeligheden er det hele oplevelsen af rummet, samtidig med at der er nogle helt tekniske krav og standarder, som skal overholdes, hvor vi sikrer, at de, der arbejder der, har nok lys, og at det er det gode lys og gode arbejdsforhold, siger Sabine Møller, der arbejder sammen med arkitekter, konstruktører og ingeniører.

Det er ikke kun sygehuse, Sabine Møller er med til at kaste godt lys på.

- Det kan lige så godt være udendørs park, hvor det er nogle helt andre faktorer, der spiller ind. Vi har også lavet arkitektonisk belysning til flere broer; det er meget forskelligartede opgaver, men det handler om at finde ud af, hvad funktionen er, hvem skal opleve det og hvad er det vi gerne vil med det her.

Man kunne tro, at en person med så dyb indsigt i lysets betydning, ville have gjort noget helt særligt ud af belysningen derhjemme, men sådan er det ikke i Sabine Møllers lejlighed.

- Jeg går helt sikkert op i det, men det er ikke sådan, at jeg har nørdet megameget med det. Alle mulige andre steder går jeg helt ned i detaljen, men herhjemme har jeg bare noget, der fungerer, men om det er den helt gode belysningsløsning, er jeg ikke helt sikker på, siger Sabine Møller og griner.

- Lige nu bor jeg til leje i en lejlighed, men når jeg får et hus en dag, kunne jeg godt forestille mig, at jeg gik all-in, og så bliver det sikkert en fantastisk bolig med en utrolig god kombination af dagslys og kunstlys.

Selv om boligen ikke er gennemført, hvad angår belysning, viser Sabine Møllers faglighed sig på andre måder; for eksempel da hun en dag for omkring fem år siden kom på besøg hos forældrene i barndomshjemmet i Skovparken og straks bemærkede, at lyset på vejen var anderledes.

- Der siger jeg til min far: "Sig mig, har I ikke fået nye gadelygter?", og han var sådan lidt: "Hvordan søren har du lagt mærke til det? Det var da en megamærkelig detalje", siger Sabine Møller og tilføjer:

- Det er lidt skadelig at være i den branche her, for så er det sådan nogle ting, der falder i øjnene lige med det samme.