Fodbold: Når OKS lørdag over middag får besøg af Næsby i Fynsserien, er det samtidig startskud til et initiativ, som meget vel kan brede sig til flere fynske serieklubber - pænt væk fra det store Odense Stadion.

OKS indvier efter planen nye elektroniske LED-måltavler i et forsøg på at opgradere kampbanerne og hele anlægget. Det sker i samarbejde med det firma, som har udviklet skærmene.

- Vi er stolte over vores anlæg, og den unikke placering i midtbyen mellem kolonihaverne har altid været et varemærke for klubben. Vi har de senere år arbejdet målrettet på at forbedre forholdene for vores over 700 medlemmer og de mange gæster. Etableringen af kunstgræsbanen med energirigtig LED-belysning for et par år.

- Nu prøver vi så at krone værket med etablering af elektroniske LED måltavler på bane 1 og 3. Den moderne teknologi giver os en række nye, spændende muligheder, eksempelvis spillerpræsentation med fotos, mulighed for afspilning af videoklip fra kampe og sponsorer og kampspecifikke præsentationer af samarbejdspartnere.

Det er et pilotprojekt, som er skabt med DDS i Odense. Det står for Danish Digital Service.

Den nye elektroniske måltavle tages i brug på banen lørdag klokken 13.00, når Næsby er modstanderen.

Den gamle måltavle på bane 1 er flyttet over til bane 2, og endnu en helt ny elektroniske LED-måltavle etableres på kunstgræsbanen med navnet bane 3.

Sport Fyn har besigtiget de nye faciliteter og vurderer, at tiltaget vil vække stor interesse hos mange klubber på samme niveau, fordi man relativt nemt kan fylde måltavlerne med indhold via en app, som løbende henter oplysninger om holdopstillinger og målscorere ned fra DBU's database.