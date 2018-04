Vi besluttede, at hvis vi overlevede, så skulle det være et brag af en fest. Camilla Bebe Madsen, formand for skolebestyrelsen i Salbrovad

Salbrovadskolen Der har været skole i Salbrovad siden 1958, og derfor inviterede Salbrovadskolen fredag eftermiddag på musical og reception for at fejre deres 60 års jubilæum.Fredag aften var der også fest i hallen for 560 gamle elever fra årgangene 1959 - 2013. Til anledningen havde lærer Isabel Ravn skrevet en ny sang til skolen: "Vi vil Slabrovad". Salbrovadskolen var lukningstruet, men får lov at bestå, hvis elevtallet 15. september 2019 er på mindst 100 børn i almendelen. 1. december 2017 var der indskrevet 96 børn på skolen.

Salbrovad: En scene er der ikke brug for, når man har gymnastiksalens gulv. Det samme med spotlys, når solen står højt på himlen. Og mikrofoner - dem var der i hvert fald ikke brug for, da ikke helt 100 børn, men næsten, sang godt igennem, da Salbrovadskolens nye sang "Vi vil Salbrovad" blev fremført for første gang.

Men musikken var slet ikke fejring nok. For Salbrovadskolen blev nævnt, da politikerne skulle snakke skolelukninger, men fik lov at overleve under forudsætning af, at elevtallet 15. september 2019 er på mindst 100 børn i almendelen.

- Det er en sejr, at vi ikke blev lukket, siger Camilla Bebe Madsen, formand for skolebestyrelsen i Salbrovad og fortsætter:

- Vi besluttede, at hvis vi overlevede, så skulle det være et brag af en fest.

Og det løfte har skolen holdt. Om formiddagen var der brunsviger til alle skolens elever, der bagefter hørte et fordrag om, hvordan det var at gå i skole for 60 år siden. Efter 60-års musicalen var der reception, og fredag aften var 560 gamle elever fra skolen inviteret til fest i Salbrovadhallen. Blandt gæsterne havde det blandt andet været muligt at samle 22 af eleverne fra årgang 1966.